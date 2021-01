A NFL, a liga de futebol norte-americano, fez história esta quarta-feira ao eleger uma mulher, Sarah Thomas, para integrar a equipa de sete árbitros que vão dirigir a 55.ª edição da final do Super Bowl a 7 de fevereiro, em Tampa, na Florida.

A equipa de árbitros será comandada por Carl Cheffers que já vai na sua 21.ª temporada de NFL e já tinha sido o árbitro da final de 2017, mas a grande novidade na equipa de arbitragem de 2021, agora conhecida, é mesmo a inclusão de uma mulher na equipa, o que nunca tinha acontecido em 54 edições.

«O seu empenho e cometimento com a excelência deram-lhe o direito de estar nesta final do Super Bowl. Prabéns à Sarah por esta bem-merecida honra», referiu Troy Vincent, um dos responsáveis pelo planeamento da final, no momento em que anunciou a equipa de arbitragem.

Sarah Thomas, de 47 anos, já tinha sido a primeira mulher contratada pela NFL, em 2015 e, quatro anos depois, em 2019, fez o seu primeiro jogo nos play-offs, no jogo entre New England Patriots e o Los Angeles Chargers.