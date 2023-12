Pedro Ribeiro, treinador do Leixões, após a derrota na visita ao FC Porto (2-1), partida que encerrou a fase de grupos da Taça da Liga.

«É um chavão no futebol dizer que não se gosta de vitórias morais, mas defrontamos uma grande equipa, estivemos a perder, consegui empatar e chegamos a ter o jogo controlado, porque fomos organizados e competentes. Ficarmos com menos um jogador dificultou o jogo, porque tivemos de defender em zonas mais baixas do que queríamos. O segredo é ser equipa, os jogadores acreditarem em si, manterem a organização e nunca deixar que as incidências do jogo os deitassem abaixo. Estou muito orgulhoso dos nossos jogadores. Agora devemos centrar atenções no nosso objetivo, o campeonato.»

«Conseguimos por mérito alcançar a fase de grupos, algo que apenas quatro equipas da II Liga conseguiram. Somos uma equipa ambiciosa. O que retiro de positivo desta noite é ver a equipa alegre em campo, muito organizada, a discutir o jogo contra o FC Porto. Voltamos a marcar, algo que nos últimos jogos não conseguimos.»

[Sobre a saída de Rafael Silva para o Sporting]: «É um jovem com muito potencial, com um inicio de época muito boa, caraterísticas fantásticas para o futebol moderno. Portanto, não tenho qualquer dúvida de que dará que falar.»

[Sobre o contra-ataque falhado que deu origem ao golo do FC Porto] «O contra-ataque foi bem desenhado, o último passe é que não saiu. Neste tipo de jogos não é fácil conseguir esse tipo de situações. A definição não foi a que queríamos. Acabamos por ficar um pouco expostos. Sentimos naquele lance que era possível ganhar o jogo. A equipa tentou ganhar, é esse o nosso ADN. Tentamos ganhar e acabamos por perder. É uma questão de pormenor, mas estou orgulhoso do que fizemos.»