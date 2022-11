O selecionador nacional de futsal projetou o jogo desta quarta-feira entre Portugal e a Lituânia em Loulé, a contar para a qualificação para o Mundial 2024.

«Não há facilitismos nesta equipa, temos de ser Portugal. Temos uma vontade enorme de jogar bem desde o apito inicial e para isso temos de fazer bem as coisas simples e ter eficácia em todos os momentos», apontou Jorge Braz na antevisão ao terceiro jogo do Grupo 4 da Ronda Principal de qualificação.

O técnico luso, campeão europeu e mundial, disse esperar um adversário mais agressivo do que no jogo anterior, que terminou com a vitória portuguesa por 6-0 em Kaunas.

«Ainda por cima, têm dois jogadores que regressam para este jogo – estiveram castigados no encontro contra nós –, o que lhes acrescenta qualidade. Existem aqui alguns indicadores que me levam a crer que a Lituânia vai querer dificultar mais a nossa tarefa», avisou.

Portugal lidera o Grupo 4 com seis pontos em dois jogos, fruto de vitórias sobre Lituânia e Bielorrússia. Os vencedores dos 12 grupos e os quatro melhores segundos classificados seguem para a Ronda de Elite, onde os restantes segundos colocados disputam um play-off.