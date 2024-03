A seleção portuguesa feminina de futsal perdeu esta terça-feira com o Brasil, por 3-2, num jogo particular, que encerrou um torneio quadrangular realizado em Fafe. Um jogo emotivo em que as portuguesas, depois de recuperarem de uma desvantagem de dois golos, acabaram por perder com um golo a fechar a jogo.

As canarinhas chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com Amandinha a abrir o marcador, aos quatro minutos, e Luciléia a aumentar a vantagem das brasileiras, aos 18.

O resultado manteve-se inalterado até perto do final do jogo, mas Portugal voltou a entrar na discussão do resultado com dois golos de rajada: Carolina Pedreira reduziu a diferença aos 38 minutos e, 46 segundo depois, Lídia Moreira fez o 2-2. No entanto, a 45 segundos do final, Ana Luíza marcou o golo da vitória do Brasil, com um desvio com o calcanhar.

O Brasil sagrou-se, assim, vencedor do torneio disputado no pavilhão multiusos da cidade minhota, com nove pontos, depois de ter vencido também a Espanha (3-2) e o Japão (5-1). Portugal terminou no segundo lugar, com seis pontos, enquanto as nipónicas foram terceiras, ao vencerem esta terça-feira as espanholas por 2-0.

Portugal jogou com Maria Odete Rocha na baliza, Inês Matos, Fifó, Carolina Pedreira e Janice Silva entre as titulares.