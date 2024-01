Os Leões de Porto Salvo garantiram a primeira vaga nas meias-finais da Taça da Liga de futsal, ao baterem o Caxinas Poça Barca por 4-1, no pavilhão Municipal da Póvoa do Varzim, no primeiro dos quatro jogos marcados para esta quinta-feira.

A equipa de Porto Salvo destacou-se com golos de Bruno Pinto (6m, gp, e 38m), Gui (15m) e Hiroshi (39m), enquanto André Moreira marcou o golo solitário do Caxinas.

Nas meias-finais, os Leões de Porto Salvo vão defrontar o vencedor do embate entre o Sporting e o Fundão.

Calendário da Taça da Liga

Quartos de final (18 janeiro):

Jogo 4: Leões de Porto Salvo - Caxinas, 4-1

Jogo 3: Belenenses - Torreense, 14:00

Jogo 1: Sporting - Fundão, 17:00

Jogo 2: Benfica - Sporting de Braga, 20:00

Meias-finais (20 de janeiro):

Jogo 5: Vencedor do jogo 1 - Leões de Porto Salvo, 17:00

Jogo 6: Vencedor do jogo 3 - Vencedor do jogo 2, 21:00

Final (21 de janeiro):

Jogo 7: Vencedor do jogo 5 - Vencedor do jogo 6, 21:00