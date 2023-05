O Sporting perdeu a final da Liga dos Campeões frente ao Palma no desempate por penáltis (5-4) - 1-1 após prolongamento. Os espanhóis, que participaram pela primeira vez na prova, venceram os leões, sagrando-se campeões da Europa.



A jogar em casa, o Palma começou melhor o encontro e só não marcou nos primeiros dez minutos porque Guitta fez três defesas de grande nível. Pouco depois da melhor ocasião do Sporting protagonizada por Cavinato, a equipa insular marcou por intermédio de Rivillos. No entanto, o mérito da jogada pertenceu ao guarda-redes Luan que ultrapassou três adversários antes de assistir o ala espanhol.



O Sporting cresceu nos minutos finais da primeira metade e ficou perto do empate em duas ocasiões por João Matos e Zicky. O conjunto de Nuno Dias voltou a entrar forte na etapa complementar e logo aos dois minutos, Cavinato acertou no ferro.



O FILME DO JOGO



O jogo entrou num ritmo de parada e resposta com Luan a tirar o golo a Pany Varela enquanto Guitta impediu os golos de Rivillos e de Mancuso. Na resposta, os leões voltaram a mostrar pontaria a mais - Pauleta acertou no ferro.



A sete minutos do final, o Sporting encontrou o que tanto procurava: o golo. Zicky, de calcanhar, aproveitou uma jogada confusa na área do Palma e igualou a contenda. Volvidos dois minutos, a equipa portuguesa deu mesmo a volta ao marcador por Sokolov. Porém, o lance foi invalidado depois de a equipa de arbitragem rever o lance no monitor e descobrir um puxão do russo sobre o marcador direto antes da finalização.



Os minutos finais foram impróprios para cardíacos. Guitta ameaçou o 1-2 e ato contínuo, viu o Palma acertar no poste. O jogo seguiu para prolongamento, fase em que o Sporting foi superior e esteve perto de marcar em duas ocasiões por Erick e Zicky.



A final seguiu para penáltis. Pany Varela falhou o primeiro pontapé a favor do Sporting e Paçó não conseguiu defender nenhum do Palma, que acabou a celebrar com as suas gentes. Assim, os leões falharam o terceiro título europeu depois das conquistas de 2018/19 e 2020/21.