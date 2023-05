O guarda-redes da equipa de futsal do Sporting, Guitta, assumiu esta quarta-feira que as duas conquistas dos leões na Liga dos Campeões, em 2019 e 2021, só estimulam a equipa a «dar um bocadinho mais» em busca de um terceiro título europeu.

«Acho que só nos instiga para dar um bocadinho mais, pois já conhecemos esse sabor e vamos em busca de o conseguir outra vez», afirmou Guitta, em declarações reproduzidas pelos canais do clube, no fim do primeiro treino, em Palma de Maiorca.

O Sporting defronta os belgas do Anderlecht na meia-final e Guitta lembrou que o adversário eliminou o atual detentor do título, o Barcelona.

«Independentemente de tudo o que conquistámos, eles já eliminaram o Barcelona num grupo muito difícil, por isso diria que é 50 por cento para cada lado. Se eles chegaram aqui é porque têm valor, então temos de enfrentá-los como qualquer outra equipa», frisou, antecipando o encontro ante uma equipa que tem nomes bem conhecidos do futsal nacional, o ex-Sporting Diogo e o ex-Benfica Diego Roncaglio.

«Estamos voltados para as ações e movimentações de cada jogador. Pensamos apenas nesse jogo», apontou.

O Sporting-Anderlecht está marcado para as 17 horas de sexta-feira. A outra meia-final, entre Benfica e Palma Futsal, é às 20 horas. A final é às 19 horas de domingo.