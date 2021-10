Declarações do jogador da seleção nacional de futsal, Pany Varela, à RTP1, após a conquista do Mundial de futsal, com a vitória por 2-1 ante a Argentina. Pany marcou os dois golos lusos:

«Este grupo todo, estes adeptos todos… somos uma nação valente, lutámos sempre até ao fim, independentemente de ser bem ou mal jogado, o que conta no fim é o placard: 2-1 para Portugal.»

«Estamos no topo do mundo. Estávamos no topo da Europa e agora passámos para o topo do mundo. Não há mais nada a dizer. Minha gente, vou-me embora», disse Pany, numa primeira reação ao título.