Não é todos os dias que se vê um cartão branco na principal Liga de futsal. Aconteceu este sábado, na vitória do Elétrico em casa do Portimonense e teve Simi Saiotti como protagonista.

Tudo aconteceu após o lance que seria o 7-2 para o Elétrico a 3m51 do final. O árbitro da partida considerou o golo legal e acabou até por expulsar com segundo amarelo Douglas, jogador dos algarvios. Tudo mudou, porém, com a intervenção de Saiotti. O pivot brasileiro, que é internacional pela Geórgia, dirigiu-se ao árbitro da partida e reconheceu que fez falta no lance. Na sequência desta atitude, o golo acabou por ser anulado, a expulsão revertida e pelo gesto de fair-play Saiotti viu o cartão branco.

O Eléctrico acabaria mesmo por ganhar o jogo, mas por 6-4, depois de dois golos marcados pelo Portimonense nos momentos finais.