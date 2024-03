Um talento que nunca floresceu em França e que procura novo trampolim em Itália. É assim que Vitinha, avançado do Génova (9.º), é descrito pela imprensa italiana. Na pausa das seleções, e uma vez fora da convocatória de Roberto Martínez, o avançado, de 24 anos, falou da eventualidade de não regressar a Marselha.

«Sinto-me bem, mas o futuro não depende de mim. O contrato prevê o empréstimo até junho, depois os clubes vão reunir e conversar sobre o meu preço. Precisava de jogar e agradeço ao Génova por esta oportunidade», começou por esclarecer, em entrevista ao Il Secolo XIX.

Admitindo que não conseguiu «expressar» o seu talento em França, afetado pelas expectativas e pelo «peso» de 32 milhões de euros pagos pelo Marselha, o ponta de lança diz-se sentir «incluído», sobretudo pelo português falado por Junior Messias e pelo francês de Strootman.

«Não tenho qualquer objetivo em mente para o final da temporada. Quero jogar todas as cartas. Ainda faltam nove jogos. Em Génova, reencontrei o verdadeiro eu», rematou.

Ao cabo de seis jogos na Serie A, Vitinha contribuiu com um golo, assinado a 9 de março, na derrota frente ao Monza de Dany Mota (2-3). O ex-Sp. Braga chegou a Génova no final de janeiro, por empréstimo do Marselha. Passo a passo, o ponta de lança vai ganhando espaço no plantel, disputando toda a partida diante da Juventus, no último domingo.

Na primeira metade da presente época, Vitinha fez 27 jogos pelo Marselha, entre Liga, Taça, 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões e Liga Europa, mas apenas quatro golos.

Na última temporada, o avançado marcou por duas vezes em 16 encontros pelos franceses. De lembrar que Vitinha deixou Portugal em janeiro de 2023, quando levava 13 golos e cinco assistências em 27 partidas pelo Sp. Braga.