Georgina Rodríguez partilhou nesta sexta-feira uma fotografia que provocou fortes reações dos seus seguidores nas redes sociais. «Roupas ao ar», escreveu a espanhola, como legenda de uma imagem em que surge a estender roupa na moradia que Cristiano Ronaldo arrendeu no Caniçal, na Madeira.



India Martínez, famosa cantora espanhola e amiga de Georgina, brincou com o cenário. «Acho que te voaram as calças», atirou.



Os seguidores da companheira de Cristiano Ronaldo dizem que os agachamentos estão a dar resultado, entre vários elogios à forma física de Georgina Rodríguez.



Veja a fotografia em questão na galeria de Georgina Rodríguez, em anexo neste artigo.