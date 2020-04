Georgina Rodríguez continua com Cristiano Ronaldo e os filhos na moradia que o avançado da Juventus arrendou no Caniçal, na Madeira.



Seguindo o exemplo do internacional português, a espanhola também não descura a forma física durante a quarentena.



Nesta quinta-feira, Georgina partilhou um vídeo no Instagram sobre mais uma sessão de treino caseiro. A companheira de Cristiano Ronaldo, recorde-se, foi recentemente ultrapassada por Ester Expósito, que passou a ser a espanhola mais seguida naquela rede social.