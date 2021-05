O Desp. Chaves empatou este sábado 1-1 com o Mafra, em encontro da 31.ª jornada da II Liga, atrasando-se na luta pela subida.

Wellington marcou o golo do Desp. Chaves aos 33 minutos e Gui Ferreira faz o empate aos 66. E a situação dos flavienses ainda se complicou mais com a expulsão de João Correia aos 75 minutos.

Num jogo que teve emoção até ao final, o guarda-redes Ricardo evitou o empate no último lance, ao negar o golo a Camará.

Com este resultado, o Desp. Chaves é 5.º com 53 pontos, e mais um jogo do que as quatro equipas que estão acima na tabela (Feirense 54 pontos, Académica 55, Vizela 58 e Estoril 65). O Mafra é 10.º com 36 pontos.