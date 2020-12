O futebolista do Sporting, Nuno Mendes, ressentiu-se da contusão no pé esquerdo sofrida ao serviço da seleção sub-21 e foi a principal baixa no treino desta quarta-feira, na preparação para a deslocação a Famalicão.

Em sentido contrário, Gonzalo Plata está recuperado de covid e regressou aos trabalhos em Alcochete. Luiz Phellype continua a fazer parte do boletim clínico.

Tal como na véspera, o técnico dos leões, Ruben Amorim, chamou de novo os jovens das equipas B e sub-23, Geny Catamo e João Oliveira, aos quais se juntou também Babacar Fati.

O Sporting volta a treinar às 10 horas de quinta-feira, na academia, em Alcochete.

O jogo da nona jornada da I Liga, prova que a equipa verde e branca lidera, com 22 pontos, está marcado para as 18 horas de sábado, em Famalicão.