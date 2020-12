O Sporting somou esta terça-feira a primeira derrota na Liga Europeia de andebol, ao perder na receção ao Nimes, por 30-26, em jogo da quinta jornada do grupo B.

Frankis Carol, capitão leonino, anotou dez golos, mas foi insuficiente para bater o conjunto francês, que teve em Quentin Minel o maior artilheiro, com oito golos.

Com esta derrota, o Sporting ocupa agora o quarto lugar do grupo, com os mesmos quatro pontos do Nimes, mas menos um jogo. Os alemães do Fuchse Berlim lideram a classificação juntamente com o Kristianstad da Suécia, ambos com seis pontos.