O Cova da Piedade e o Casa Pia, clubes despromovidos ao Campeonato de Portugal por decisão da direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, preparam-se para avançar com providências cautelares contra esta determinação, apurou o Maisfutebol. A SAD do clube de Almada, aliás, divulgou um comunicado em que anuncia que vai «reagir contenciosamente contra a ilegalidade cometida pela Direção da LPFP.»



O Casa Pia vai reunir com advogados nesta quarta-feira para estudar as opções ao seu dispor para contestar a decisão.



Quanto ao Cova da Piedade, começa por recordar que foi impedida de dar o seu voto, «uma vez que é membro da Direção da LPFP e não pode votar em causa própria.»



«No entanto, a Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol, SAD repudia veementemente o teor desta deliberação, por em seu entender, a mesma padecer de ilegalidade, decorrente da incompetência da Direção da LPFP para decidir em tal matéria, assim como por violar o mérito desportivo e ainda por causar graves e irreparáveis danos e prejuízos a esta sociedade desportiva», pode ler-se.



Os piedenses repudiam ainda a condição imposta pela Liga para a candidatura a apoios: renunciar à impugnação. «Acresce que a própria LPFP sabendo da ilegalidade cometida tem intenção de introduzir no Regulamento de acesso à ajuda financeira destinada aos clubes e sociedades desportivas derivada da crise causada pela pandemia do Covid-19, uma norma que determina que só terão direito a tal ajuda económica e financeira os clubes e sociedades desportivas que abdiquem de impugnar o teor do regime aprovado para as subidas e descidas acima indicado, o que se reveste de gravidade acrescida, designadamente em virtude de tal ajuda económica ser feita com fundos em dinheiro que legitimamente pertence a tais clubes e sociedades desportivas», conclui a SAD do Cova da Piedade.