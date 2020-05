O antigo árbitro português José Leirós anunciou, esta terça-feira, a intenção de avançar com uma candidatura ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Leirós considera que a arbitragem em Portugal «não está bem» e que existe uma alternativa à atual liderança de Fontelas Gomes, que se recandidata à liderança do órgão federativo.

Em relação à formalização da candidatura, Leirós, de 56 anos, salientou que apenas vai fazê-la após ser conhecida a data para as eleições.

«Quando existir data é que iremos avançar com a apresentação da recolha de assinaturas legais para avançar», referi, à Lusa, enumerando que pretende ter ex-árbitros, mas também um treinador, um futebolista, um jornalista da área do desporto, um professor universitário e uma jurista na sua lista. Pretende, ainda, nomear uma Comissão Técnica Nacional, independente do Conselho de Arbitragem, bem como uma Comissão Independente VAR.