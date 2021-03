A Académica venceu hoje em Penafiel, por 2-1, em jogo da 23.ª jornada da II Liga.

João Mário [na foto] foi a figura da partida ao bisar, marcando aos 25m e aos 55m. Já perto do final, Ronaldo Tavares (87m) reduziu para os durienses.

Com este resultado a Académica continua no terceiro lugar, mas fica com 45 pontos, a um do Feirense e a dois do líder Estoril, ambos com menos um jogo. Já o Penafiel é oitavo, com 29 pontos.