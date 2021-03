O Vizela venceu esta manhã na receção ao Mafra (2-0), no jogo de abertura da jornada 23 da II Liga.

A jogar em casa, o emblema minhoto chegou ao triunfo com dois golos na etapa complementar: Francis Cann fez o 1-0 logo no primeiro minuto da segunda parte, Samu fechou o resultado aos 71 minutos.

Com este resultado, o Vizela, que soma 15 jogos sem perder, segue no quarto lugar com 41 pontos, agora menos um do que a Académica, que ainda vai jogar esta ronda. Já o Mafra é sétimo, com 30 pontos.