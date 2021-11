O Benfica B, líder da II Liga, foi surpreendido na 11.ª jornada da prova, ao ser derrotado no Seixal pelo Mafra por 3-1.

Sem Paulo Bernardo, convocado para o jogo deste domingo da equipa principal com o Sp. Braga, e com Svilar na baliza as águias viram Bura dar vantagem aos visitantes aos 9 minutos, mas reagiram logo de seguida por Filipe Cruz.

Na segunda parte, Gui Ferreia (66m) e Vítor Gabriel (81m) marcaram para o Mafra, que somou os três pontos e tem agora 16 na II Liga, menos sete do que o Benfica B, que continua líder.