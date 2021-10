O antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, votou pelas 15h04 no ato eleitoral dos encarnados que decorre este sábado e, minutos depois, deixou a garantia de que nunca lesou nem roubou os encarnados.

«Ainda não consegui acabar o que pensei. A única coisa que quero adiantar a todos os benfiquistas é isto: não lesei nem nunca roubei o Benfica. O que se passou comigo é algo que não imagino o que será, mas há algo que sei: vou até às últimas consequências para recuperar a minha imagem», afirmou Vieira, em declarações à BTV.

«É uma questão grave. Sei que sou perseguido, hoje sinto-me como uma peça de caça em que alguém quer dar um tiro, mas não vou permitir, a mim nem aos meus, principalmente ao Benfica. O primeiro objetivo conseguiram: decapitar o Benfica, isso tenho a certeza. Sei para onde é que ia projetar o Benfica mais longe e acho que isso assustou muita gente», continuou.

Vieira falou depois de algumas «desilusões» que teve com pessoas dentro do clube e que nada fez «contra o Benfica».

«Há uma coisa que posso garantir a todos os benfiquistas: estarei sempre presente na altura em que seja próprio estar e quando achar que algum dia deva ter alguma intervenção mais profunda, vou tê-la. Há desilusões que tive, não vou esconder que tive desilusões com pessoas dentro do Benfica, depois da minha prisão e da maneira como me trataram a seguir, mas são coisas que um dia mais tarde hei-de esclarecer a todos os benfiquistas. Até final do ano, princípios de janeiro, irei falar para a família benfiquista toda e dizer o que sinto e aquilo que se passou comigo, ou o que pensam que querem que se passe comigo, que eu não vou permitir. Fui condenado na praça pública, mas não é na praça pública que sou condenado. Tenho lugar certo para defender-me e continuar de cabeça bem erguida», disse, ainda.

Vieira lembra Mário Dias e diz que está tudo «pago»

Nas palavras que se seguiram, Vieira lembrou a obra que Mário Dias, antigo vice-presidente do Benfica e considerado por muitos o «pai» do Estádio da Luz, deixou.

«O Benfica nunca teve um património como hoje, pago. Toda a gente pode usufruir das instalações do Benfica, que estão pagas. Eu costumo dizer: hoje, mesmo que me queiram esquecer, não vão esquecer. Quem for à casa de banho, tem de se lembrar de mim, numa cadeira, quem pisar terreno tem de se lembrar de mim. Esta obra foi feita, e falta aqui distinguir um homem, chamado Mário Dias. Infelizmente, muitos benfiquistas parece que esqueceram um homem que deu tudo pelo Benfica e é inimaginável para mim que se esqueçam o nome de Mário Dias. Ele foi um dos mentores na construção e eu fui, em determinadas situações, dinamizar e arranjar financiamento. Está tudo pago», assegurou Vieira.

«O Benfica tem uma dimensão mundial. Hoje toda a gente tem gabinetes, ar condicionado, coisas das quais não beneficiei muitos anos. Eu saí e nunca ninguém sentiu que eu saí. Ninguém sentiu pela minha saída, é final que fiz um bom trabalho. Infelizmente, fui afastado por um processo que não tenho nada a ver com ele. Vou provar que não tenho nada a ver com aquela brincadeira», apontou, também.

Ao mesmo tempo que Vieira falava à BTV, houve algumas movimentações no exterior, com a polícia a fazer um cordão e a dispersar alguns associados do Benfica.