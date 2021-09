O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, está convicto que a equipa açoriana pode «ombrear» com a equipa do Benfica na receção ao líder da Liga.

«Espero sempre que o Santa Clara seja uma equipa a crescer, mas, certamente, só um Santa Clara forte consegue ombrear com uma equipa com a valia do Benfica. E temos essa noção e a convicção de que temos capacidade para o fazer», afirmou o técnico.

«Com muito respeito que temos pelo Benfica, vamos tentar fazer o nosso jogo amanhã [sábado]. O nosso jogo ofensivo, o nosso jogo defensivo. Porque só assim é que conseguimos ter a possibilidade de, pela primeira vez, vencer o Benfica em casa», reforçou.

O treinador disse esperar um jogo «competitivo» e «difícil» diante uma equipa «bastante forte», lembrando que a equipa orientada por Jorge Jesus soma até ao momento sete vitórias e um empate na temporada.

«Perante este grau de dificuldade temos de fazer aquilo que nos compete, que é sermos muito competitivos e saber ‘ser Santa Clara’ mais uma vez. Saber que temos de ser uma equipa forte a todos os níveis, ofensivo, defensivo e mental», apontou.

Daniel Ramos considerou a «concentração permanente» como o «fator chave» para o encontro diante do Benfica.

«Este tipo de jogos tem algumas características diferentes, porque normalmente passa-se mais tempo sob grande tensão e grande intensidade também. É preciso responder à intensidade que o jogo pode proporcionar», assinalou.

O Santa Clara, 12º classificado, com quatro pontos, recebe o Benfica, primeiro, com 12, no sábado, às 17:00 [hora dos Açores], em jogo da quinta jornada da Liga de futebol.