Rafael Nadal venceu este domingo o Roland Garros, ao bater na final Novak Djokovic. É o 13.º título do espanhol no mítico torneio francês.

Nadal iguala ainda Roger Federer no número de Grand Slams conquistados: os dois têm agora 20 majors no currículo.

Em Paris, El Toro dominou em toda a linha frente a Djokovic e despachou o tenista sérvio, número um mundial, em três sets. Logo a abrir, Nadal colocou-se em vantagem com um 6-0. No segundo set, 6-2. No terceiro, aí sim, Djokovic conseguiu ameaçar o domínio espanhol, esteve a um set de reduzir, mas não conseguiu. Nadal recuperou e venceu o set por 7-5, fechando o encontro com um ás.

No dia em que conquistou a centésima vitória em Roland Garros, Rafa Nadal conquista o troféu e alcança o recorde do amigo Federer.