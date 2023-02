A vitória do Atlético de Madrid em casa do Celta de Vigo, esta tarde, ficou marcado por um episódio raro ainda na primeira parte.

Mingueza, defesa do Celta, magoou-se num lance disputado com Griezmann, e depois de um pisão involuntário do francês. Apercebendo-se da situação, o avançado colchonero pediu imediatamente ao árbitro que parasse o jogo para poder ser prestada assistência ao adversário.

Mais do que isso, e mesmo com a presença dos médicos do Celta no local, Griezmann ficou por ali e desatou o nó das chuteiras de Mingueza.

Os dois, refira-se, foram companheiros no Barcelona.

Ora veja o momento: