O Corinthians de António Oliveira goleou esta madrugada o Argentinos Juniors, por 4-0, e garantiu desde já o play-off de acesso aos oitavos de final da Taça Sul-Americana.

A jogar em casa, na Neo Química Arena, a equipa de São Paulo dominou e ao intervalo já tinha o jogo praticamente decidido, graças a um bis de Yuri Alberto (9m e 43m), com Wesley (41m) também a marcar. Na segunda parte, foi já em tempo de descontos que Fausto Vera (90m+2) sentenciou o resultado final.

Com esta goleada, a equipa comandada pelo técnico português garante desde já o segundo lugar do Grupo F, que vale o play-off de acesso aos oitavos de final. Porém, na sexta e derradeira jornada, o Corinthians (2.º lugar, com 10 pontos) recebe os uruguaios do Racing de Montevideu (11 pontos), que lideram o Grupo F e em caso de vitória pode apurar-se de forma direta no primeiro lugar.