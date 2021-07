Vinte e quatro horas após o teste com o Portimonense, Ruben Amorim mudou toda a equipa em mais particular de pré-época, o segundo diante do Belenenses, agora no Estádio Algarve.

Os leões iniciaram o jogo com dois jogadores com 17 anos (Dário Essugo e Flávio Nazinho), um de 19 (Tiago Tomás) e Rodrigo Fernandes (20), mas também com os experientes trintões Luís Neto e Feddal.

Do alinhamento inicial fez também parte Pedro Porro, que teve de sair aos 10 minutos após lesão no tornozelo esquerdo. E essa foi a má notícia da noite para os leões.

O lateral espanhol, que cedeu lugar ao reforço Rúben Vinagre, esteve antes no lance do golo dos leões ao minuto 5, com um remate que contou com o desvio do azarado Sandro para a própria baliza após carambola no guarda-redes brasileiro Luiz Felipe.

O Sporting teve muita bola durante o teste com os azuis, mas mostrou também, naturalmente, que ainda há aspetos por afinar. Sem João Palhinha no meio-campo na primeira parte, faltou-lhe aquele SOS capaz de travar as transições que nesta quinta-feira foram parar muitas vezes ao pujante Alioune Ndour.

O avançado senegalês de 20 anos foi a maior ameaça à baliza de Luís Maximiano e assinou aos 21 minutos o melhor momento da noite, com um remate fortíssimo ao ângulo após tirar Feddal da frente.

O empate durou pouco tempo e foi desfeito aos 32 minutos. Antes de também ele sair lesionado, o errático Sandro derrubou Tiago Tomás na área e Jovane recolocou os leões a ganhar da marca dos onze metros.

Neste teste houve muito, há que dizê-lo, muito Bruno Tabata. O extremo brasileiro atuou como médio-criativo na posição que era de João Mário e mostrou que dá-se bem com aqueles terrenos, sobretudo com bola. Boas associações com os atacantes, chegada a zonas de finalização e velocidade de execução.

Na segunda parte, o campeão aproximou-se mais da versão de 2020/21. Palhinha e Pote foram a jogo para os segundos 45 minutos e a eles juntou-se pouco depois Nuno Mendes. Este último atuou do lado direito e deu a sensação de que integrou a pré-época logo no dia 1. Acutilante a atacar e incansável no trabalho defensivo, como mostrou numa recuperação que travou um contra-ataque promissor dos azuis.

Ao Belenenses faltaram, sobretudo, períodos maiores com a posse de bola, mas a equipa de Petit mostrou desenvoltura nas (poucas) vezes em que rondou a baliza leonina. Defensivamente, por ter perdido algumas peças importantes, está longe da segurança da época passada.

Cinco dias depois de Alcochete, o Sporting volta a vencer o Belenenses em mais um teste de alguma exigência encarado com seriedade, mas uma certeza: ainda ninguém está no ponto.

Nem perto disso.