FC Porto e Boavista vão mesmo jogar no próximo dia 23, pelas 21h15, no Estádio do Dragão. Os dois emblemas do Porto estiveram reunidos com a Polícia de Segurança Pública (PSP) e com a Câmara Municipal do Porto na sede da Liga de Clubes, mas da reunião resultou apenas um reforço do apelo a um comportamento cívico dos adeptos.