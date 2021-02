Cova da Piedade e Desp. Chaves empataram este sábado, 1-1, em jogo da 21.ª jornada da II Liga.

Hugo Firmino colocou a formação da casa em vantagem, aos 77 minutos, mas os flavienses empataram por intermédio de Roberto, aos 87 minutos.

Com este resultado, o Desp. Chaves é 5.º classificado, com 32 pontos. O Cova da Piedade é 12.º com 22.