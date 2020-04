Convidado do programa «FC Porto em casa», Secretário recordou esta terça-feira as muitas temporadas ao serviço dos azuis e brancos.

O antigo lateral-direito partilhou muitas vezes quarto com Emerson e lembrou um episódio em que encontrou o colega… desmaiado.

«Estávamos os dois no quarto, eu estava na cama e ele na casa de banho. Ouvi um barulho e parecia samba, mas depois parou. Fui à casa de banho, olho para o chão e vejo a cabeça de Emerson com sangue. Saí logo pelo corredor fora de pijama a pedir ajuda. Ele depois foi ao hospital, mas jogámos nesse dia no Bessa e ele até fez um golo.»

O ex-internacional português falou depois mística dos dragões e lembrou a seriedade com que os treinos eram encarados.

«Os nossos treinos tinham uma intensidade enorme. Caneleira até ao pescoço, piton de alumínio. Na altura do Mourinho, ele dizia ao 'Bicho', Jorge Costa, para bater no Postiga e no Hugo Almeida, que eles às vezes iam para lá com sono. O 'Bicho' tinha autorização para ser mais duro para eles acordarem. Essa nossa intensidade ajudou-nos muitas vezes a ganhar jogos como equipa», contou.

Secretário falou também sobre um episódio vivido com André, no início dos seus tempos no FC Porto: «No primeiro ano estávamos a fazer um meiinho e houve ali um lance confuso. O André disse-me que era eu ia que ia ao meio, mas eu disse que não e não fui. Acabou por ir o André: acabámos por disputar uma bola e eu ainda andei ali meio no ar. Levantei-me e o André disse-me: ‘Ó miúdo, para a próxima vais para o meio e não dizes nada’. Serviu-me de lição.»