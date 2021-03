O FC Porto oficializou a renovação do contrato de Otávio até 2025, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



«É só para dizer aos adeptos e associados do FC Porto que acabámos de assinar um contrato que prolonga o vínculo do Otávio até 2025. É sinal de que aqui se trabalha para o engrandecimento do clube e manutenção dos principais valores dentro do que seja possível. Quero dizer aos adeptos que estamos muito satisfeitos por termos encontrado uma solução e por sentir o Otávio com a mesma determinação e vontade que tinha no dia em que chegou. Otávio, desejo-te as maiores felicidades e que continues a contribuir com o teu esforço e valor para as vitórias do FC Porto», referiu o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal.

Otávio, que está ligado aos dragões desde a época 2014/15, assumiu nos últimos anos como habitual titular e elemento fundamental na manobra da equipa de Sérgio Conceição.

«Sinto-me muito feliz. Sempre disse que queria permanecer no FC Porto. Sinto-me em casa aqui e este é um sonho realizado. Eu queria esta renovação e fico feliz», disse o médio de 26 anos, que abordou depois as declarações recentes de Pinto da Costa, que em entrevista ao Porto Canal disse que Otávio ia renovar contrato em breve. «Quando vi a entrevista do presidente estávamos em negociação e eu disse logo para fecharmos isso. Prometo a mesma garra e vontade. Vou dar tudo como sempre fiz. Por vezes pode não sair bem, mas a vontade vai estar sempre presente», rematou.

Otávio soma 177 jogos, 19 golos e cinco títulos (duas Ligas, duas Supertaças e uma Taça de Portugal) ao serviço do FC Porto.

Tal como o Maisfutebol escreveu, Otávio vai auferir um valor ligeiramente inferior a três milhões limpos por temporada.