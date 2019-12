Simone Inzaghi parece ter encontrado um antídoto anti-Juventus. Depois de há quinze dias ter vencido, em Roma, para a liga italiana, por 3-1, este domingo voltou a bater a vecchia signora, em Riade, outra vez por 3-1, reclamando a quinta Supertaça de Itália do seu historial. A verdade é que os romanos foram melhores e mereceram ficar com os louros da vitória.

Confira a FICHA DO JOGO

Uma vitória clara do coletivo. Sem grandes figuras no onze, a equipa romana conseguiu superiorizar-se às individualidades da Juventus pela forma como jogou, unida, concentrada e sempre muito equilibrada, tirando máximo proveito da ganância dos rivais.

Com três centrais e um meio-campo bem povoado, a Lazio fechou-se sempre muito bem a defender e soube sempre sair com critério para o ataque. A Juventus, por seu lado, apesar de contar com uma frente de ataque ambiciosa, com Cristiano Ronaldo, Higuaín e Dybala, praticou sempre um futebol previsível, fácil de anular.

A Lazio, além dos três golos, acabou mesmo por ter mais oportunidades flagrantes do que a equipa de Turim que pouca mossa fez a Strakosha ao longo de todo o jogo. Foi mesmo a Lazio que se adiantou no marcador, num lace que até serve para resumir todo o jogo. Um lance que revela a superioridade do coletivo da Lazio, com a defesa da Juventus completamente aos papéis. Grande trabalho do capitão Lulic sobre a esquerda, a sentar Sciglio, antes de cruzar para o segundo poste. Milinkovic-Savic recebeu do lado contrário, evitou Alex Sandro e cruzou atrasado para o remate imparável de Luis Alberto.

A Juventus tentou reagir de pronto, mas nunca conseguiu provocar desequilíbrios na defesa contrária, tirando uma ou outra iniciativa individual das suas estrelas, como é exemplo um livre de Dybala que passou a centímetros do poste.

A Lazio parecia ter o jogo completamente controlado, mas a verdade é que acabou por permitir o empate mesmo em cima do intervalo, com Cristiano Ronaldo no lance. Recuperação de Sciglio, Pjanic abriu para o internacional português que encontrou uma brecha e disparou forte. Strakosha ainda defendeu no limite, com uma palmada, mas a bola sobrou para Dybala que atirou a contar.

Cristiano Ronaldo recebe a bola na entrada da área, vai pra cima, bate de esquerda, o goleiro espalma e sobra pra o Dybala fazer o gol do empate! Tudo igual. 🐐 + 💎 = ⚽



pic.twitter.com/vkVP2g5g0a — ᴀʀᴄʜɪᴠᴇ ɢᴏᴀᴛ (@archivegoat) December 22, 2019

A segunda parte começou com a mesma toada, com a Juventus, com um futebol lento e previsível, a ser consecutivamente anulada pela Lazio. Sarri tentou reativar o flanco direito, abdicando do apagado Sciglio para lançar Cuadrado, mas foi a Lazio que esteve sempre mais perto de recuperar a vantagem, com destaque para um lance de Radu a que Milinkovic-Savic chegou ligeiramente atrasado para a emenda.

Sarri abdicou de mais uma figura apagada, Higuaín, para lançar Ramsey, mas também não podia mudar muito mais. Cristiano Ronaldo até contou com mais uma oportunidade, com um remate fortíssimo a rasar a barra, mas foi a Lazio que voltou a marcar, aos 73 minutos, com mais um golo a ser fabricado pelo coletivo. Parolo cruzou da direita, há um desvio na zona central, e Lulic, junto ao segundo poste, rematou de primeira, sem deixar de cair. Um golo de belo efeito que devolvia a vantagem aos romanos.

2nd Goal Lazio.

Lulic 😅

Supercoppa Arab eh Italia

Juv v Laz pic.twitter.com/IZ3c6tckda — gustav aulia (@gustavaulia) December 22, 2019

A Juventus arriscou tudo nos últimos instantes, com a Lazio à espreita para matar o jogo, como tinha, acontecido há quinze dias, no jogo da Série A. Correa chegou mesmo a marcar, em mais uma transição rápida, mas estava adiantado e não valeu. Bonucci também esteve muito perto de empatar, com uma cabeçada que levou a bola a passar muito perto do poste.

O período de descontos foi, talvez, o mais intenso do jogo. A Juventus teve uma oportunidade soberana para empatar, num livre descaído sobre a direita, à medida de Dybala, mas o argentino atirou contra a barreira e a Lazio saiu em mais um contra-golpe. Correa voltou a ficar muito próximo do 3-1 e, na sequência deste lance, Bentacur viu um segundo amarelo e foi expulso. Uma falta que deu origem a um livre que permitiu a Cataldi fechar o jogo com nota máxima, com um golaço que permitiu repetir o resultado de há quinze dias e, mais importante, conquistar o troféu.

Cataldi taking better freekicks than CR7 and bringing the Supercup home 💉💉💉💉pic.twitter.com/P1hCi1JvsX — Uncle Sharma (@RSharmzz) December 22, 2019

Foi o quinto troféu da Lazio que, nos duelos particulares com a Juventus, nesta competição, passa a fica em vantagem, com três vitórias contra dois desaires.