Lewis Hamilton ofereceu-se à Red Bull antes de renovar contrato com a Mercedes. A revelação foi feita por Christian Horner, diretor da Red Bull, em entrevista ao «Daily Mail».

«Tivemos várias conversas ao longo dos anos sobre a contratação do Hamilton. Ele e o seu agente contactaram-nos várias vezes e, no início do ano, quiseram saber se tínhamos algum interesse nele.»

Contudo, Horner afirmou que não conseguiu imaginar Hamilton e Verstappen a trabalharem juntos.

«Não consigo ver o Verstappen e o Hamilton a trabalharem juntos. A dinâmica da equipa não seria a adequada. Estamos 100% contentes com o que temos.»

A hipótese de ser colega de equipa de Max Verstappen em 2024 caiu assim por terra em janeiro, numa altura em que muito se especulou também sobre o interesse da Ferrari no sete vezes campeão mundial.

Hamilton acabou por renovar contrato com a Mercedes por mais duas épocas, onde vai procurar conquistar o oito título de campeão mundial de Fórmula 1.