O Benfica informou esta quarta-feira que rescindiu contrato com Andrija Zivkovic.

«O Sport Lisboa e Benfica chegou a acordo com o jogador Andrija Zivkovic com vista à rescisão do seu contrato», escreveram os encarnados, num curto comunicado no site oficial.

Zivkovic chegou ao Benfica no verão de 2016, proveniente do Partizan. Em quatro temporadas na Luz nunca se conseguiu afirmar e foi perdendo espaço, tendo feito apenas quatro jogos na última temporada. Despede-se das águias ao fim de 88 jogos e quatro golos.