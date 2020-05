O Marítimo divulgou nesta sexta-feira uma nota oficial com a posição do clube sobre a retoma da competição. Num comunicado curto, com quatro pontos, o clube madeirense garante que não vai impugnar o campeonato, embora deixe alguns reparos.



Os madeirenses mostram-se «inequivocamente a favor da retoma da competição», aceitando «todos os aspectos técnicos e demais definidos no plano» da retoma.



Por outro lado, o «Marítimo discorda com o procedimento adoptado: não é nem o orgão competente para o efeito, nem é o procedimento correcto, e viola as normas estatutárias e regulamentares em vigor», pode ler-se.



De qualquer forma, garantem os insulares, o «Marítimo renuncia à faculdade de impugnar o campeonato com base nas questões ligadas ao Plano de retoma». «Só não aceita ser coagido a assinar uma declaração ilegal», concluiu o clube, na nota oficial.