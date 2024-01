Jajá deixa o Casa Pia, depois do clube português ter chegado a acordo com o Athletico Paranaense para o fim antecipado do empréstimo. «Obrigado Jajá! Ganso hoje, ganso para sempre», escreveu o clube português.

Com a camisola do Casa Pia, o extremo fez 14 jogos, não tendo qualquer golo ou assistência.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o mercado de transferências

No entanto, o jogador de 22 anos já tem novo clube, tendo sido prontamente emprestado ao Pafos FC, da primeira divisão do Chipre.

«Damos as boas-vindas ao Jajá à família Pafos FC e desejamos-lhe tudo de bom! Acreditamos que possui o potencial ofensivo que necessitamos. Ele é um jogador criativo e corajoso que irá mostrar essas qualidades no nosso clube», pode ler-se no comunicado oficial do clube cipriota.