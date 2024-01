O Casa Pia anunciou a contratação de Nuno Moreira ao Vizela, confirmando-se a possibilidade avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

Habitual titular no Vizela, onde estava há duas épocas e meia, o extremo formado no Sporting transfere-se em definitivo para os Gansos, que estão no 13.º lugar da Liga com 19 pontos e vêm de três derrotas seguidas, a última em Alvalade com o Sporting por 8-0.