Avelino Dias da Silva, de 68 anos, foi eleito esta quinta-feira o novo presidente do Gil Vicente.

O empresário, candidato da lista A e até aqui vice-presidente da direção de Francisco Dias da Silva, seu irmão que cessa funções como presidente, foi eleito pelos sócios com 6907 votos, correspondentes a 69 por cento.

A lista B, encabeçada por Hugo Vieira, antigo futebolista do Gil Vicente (e ainda no ativo ao serviço do Santa Maria em 2023/24), obteve 3067 votos, correspondentes a 31 por cento.

A tomada de posse acontece ainda na noite desta quinta-feira, no Fórum São Bento Menni, em Barcelos.

Desde 1982 que o Gil Vicente não tinha dois candidatos à presidência do clube.