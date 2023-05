Há oito jogos sem vencer, o treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, pediu uma «resposta forte» à equipa na receção ao Boavista.

«A última imagem que deixámos no jogo com o Santa Clara [derrota por 3-2] não foi boa. Foi a pior primeira parte que fizemos desde que cá estou. Tentámos dissecar as razões e chegámos à conclusão do que é preciso mudar. Temos de dar uma resposta forte em função dos últimos jogos», disse o técnico gilista em conferência de imprensa.

Apesar do ciclo negativo, o técnico gilista considera que a equipa «tem conseguido boas exibições», mas admitiu que a presença no play-off de acesso à Liga Conferência, no início da temporada, afetou o plantel.

«O grupo está bem. Há algum cansaço porque a nossa época, devido aos compromissos europeus, foi mais longa que outras equipas, mas sinto que nesse último jogo [com o Santa Clara], apesar da reação tardia, podíamos ter dado a volta ao resultado», vincou.

Embora mantenha a confiança na capacidade ofensiva do Gil, Daniel Sousa sentiu um «alívio» por a equipa ter voltado a marcar golos, depois de uma seca de seis jogos.

«Nunca estive muito preocupado com os golos, uma vez que a produção de oportunidades era grande. Mas, por alguma infelicidade e falta de eficácia, as coisas não estavam a sair. Curiosamente, neste último jogo tivemos menos chances, mas marcamos mais de um golo», observou.

O Gil Vicente está a um ponto de garantir, matematicamente, a permanência, mas o técnico barcelense anteviu dificuldades para o encontro com o Boavista.

«Tenho uma admiração pelo Petit [treinador do Boavista] pelos excelentes trabalhos que tem feito. É uma equipa muito organizada e com uma dimensão física associada que nos vai colocar problemas. Além disso estão num momento crescente de confiança, com resultados e boas exibições», destacou.

«O objetivo claro era da permanência, mas houve momentos em que sentimos que podíamos ter colado aos lugares da primeira metade. Sofremos contrariedades que nos custaram algumas situações e tivemos de retroceder para poder recuperar», concluiu.

O Gil Vicente recebe esta sexta-feira o Boavista, numa partida da 32.ª jornada da Liga agendada para as 20h15. Siga o jogo AO MINUTO do Maisfutebol.