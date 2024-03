Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Desp. Chaves:

«Acho que hoje faltou eficácia, criámos algumas oportunidades flagrantes, tivemos o caudal que justificava outro desfecho. Já estive a ver as estatísticas e o Chaves não rematou uma única vez à nossa baliza. O melhor jogador em campo foi o guarda-redes do Chaves e isso diz muito do que foi o jogo.

Tivemos mais situações de golo na primeira parte, na segunda tínhamos de ser mais incisivos. O Chaves a defender coloca muita gente na área o que torna a tarefa mais difícil, mas tudo fizemos para que o resultado fosse outro e acho que merecíamos a vitória.

[entrada de Alipour no onze] Houve alturas em que tivemos dificuldades em ter avançados disponíveis. Nesta altura tínhamos dois, o Ali e o Depú, que teve uma expulsão bastante forçada, e foi porque agora temos avançados. Justifica-se agora jogar com um avançado fixo.

[28 pontos dão tranquilidade] Enquanto não chegarmos aos 35 pontos, que é a meta que acho que são o númeoro de pontos necessários para consolidar o Gil Vicente na I Liga, não podemos estar descansados. Ainda há muitos tempos para conquistar, o campeonato é equilibrado e qualquer equipa pode ganhar em qualquer lado. É o quarto jogo a somar pontos, queríamos chegar aos 30 pontos, infelizmente não aconteceu.

[o que faltou na segunda parte?] Faltou velocidade na circulação de bola, ser mais incisivos e entrar com coisas que trabalhamos, mais rápidos a circular a bola de um lado a outro, mesmo assim tivemos uma ou outra oportunidade que podíamos ter finalizado de outra forma. Na primeira parte estivemos muito mais acutilantes e com mais chegada perto de zonas de finalização, mas isso também tem a ver com o adversário que cada vez se chega mais perto da sua área para isso não acontecer».