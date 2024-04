Nova final, desta feita em Vila do Conde. É desta forma que Vítor Campelos encara a visita ao Rio Ave, agendada para a tarde deste sábado, a contar para a 28.ª jornada da Liga. Uma vez que o Gil Vicente não vence há cinco jornadas, com duas derrotas consecutivas, o treinador dos gilistas aponta ao fim deste ciclo.

«Faltam sete jornadas para acabar o campeonato e o próximo jogo é sempre o mais importante. Este será um jogo que devemos encarar como uma final nesta longa maratona», começou por dizer, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

Admitindo alguma «ansiedade» para concretizar o objetivo da manutenção, Campelos entende que o Gil Vicente poderia ocupar uma «posição mais confortável na tabela», até porque, argumenta, qualidade de jogo não tem faltado.

Quanto ao Rio Ave, o timoneiro dos gilistas antevê «um jogo de elevado grau de dificuldade». Os vila-condenses são a única equipa que apenas venceu em casa, e apenas arrecadou os três pontos por uma vez nas últimas 11 jornadas.

«O Rio Ave é uma equipa boa, está bem trabalhada e tem qualidade. Reforçou-se bem. Queremos entrar fortes e determinados. Respeitando o adversário, mas queremos fazer um bom jogo e ficar com os três pontos», rematou.

Vítor Campelos não conta com os lesionados Kritciuk, Kiko Pereira e Afonso Moreira para o jogo que principiará às 15h30 deste sábado.

O Gil Vicente ocupa o 11.º posto, com 28 pontos, mais dois face ao Rio Ave, que é 14.º. Siga, ao minuto, toda a emoção, no Maisfutebol, que estará no Estádio dos Arcos.