Pedrinho recebeu nota máxima do Maisfutebol depois de ter deixado a sua marca bem vincada nos dois golos do Gil Vicente no triunfo sobre o Benfica (2-1), em pleno Estádio da Luz. Em declarações ao canal de televisão do clube, o médio diz que o segredo da vitória esteve na «organização».

«A organização, com e sem bola, foi a base do nosso sucesso na Luz. Sabemos perfeitamente o que temos de fazer em todos os momentos do jogo e isso é fundamental para uma equipa. Defrontámos uma grande equipa e na sua casa. Sabemos como é difícil jogar nesses estádios, mas fomos capazes de deixar bem vincada a nossa identidade e isso é muito importante para nós. Jogámos olhos nos olhos com um dos maiores clubes de Portugal. Tivemos muito mérito na vitória», destacou o jogador à GV TV.

Pedrinho conta apenas com um golo na atual edição da Liga, mas já acumula nove assistências para os companheiros. «Este é o melhor momento da minha carreira. Melhorei no capítulo da decisão no último terço e isso tem sido percetível. Espero aumentar esses números. Tenho essa ambição e trabalho para isso», comentou.

O Gil Vicente, que vem de uma sequência de quatro vitórias, com um empate pelo meio, tem vindo a subir na classificação e já vai no quinto lugar. «Estamos tranquilos. O quinto lugar não tem sido por acaso, mas fruto da nossa qualidade, da nossa regularidade. Isso percebe-se na tabela. Tudo o que foi conquistado foi com muito trabalho. Se deixarmos de ter essa humildade, tudo pode mudar de um momento para o outro, as coisas são assim no futebol», referiu.

Depois da Luz, o Gil Vicente vai receber o Santa Clara no próximo domingo. «Temos noção da qualidade do Santa Clara. Perdemos lá, na primeira volta. É uma equipa com muita qualidade, mas tudo o que acontece em campo surge do que temos para dar ao jogo. Não vamos mudar uma vírgula ao nosso discurso. Vamos respeitar o Santa Clara, como respeitamos todas as equipas, mas vamos jogar em casa, perante os nossos adeptos e queremos os três pontos. É essa a mentalidade da equipa», destacou.

A concluir, Pedrinho fez um apelo aos adeptos gilistas. «Não há desculpas! A equipa está bem, as exibições têm sido boas e com qualidade. Temos sentido grande apoio, mas queremos o máximo possível. Acredito que os adeptos vão responder nesse sentido», referiu ainda.