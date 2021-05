Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Marítimo (1-0), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[Mais um bom resultado fora de portas...]

- Temos conquistado muito mais pontos fora do que em casa, é factual, mas no que toca à nossa qualidade de jogo penso que foi idêntica, inclusive, acho que hoje fomos mais fortes defensivamente. Em casa temos feito excelentes jogos, como fora, mas nem sempre o resultado condiz com aquilo que produzimos dentro do campo.

- Quanto jogo, acho que entramos fortes, quisemos ir à procura da vitória desde o primeiro minuto, assumimos claramente o jogo, mas em outros jogos também o fizemos com mais qualidade ainda e, aí é merecido dar mérito ao Marítimo porque foi uma equipa mais estável defensivamente, não nos ofereceu tantos espaços como aqueles que normalmente costumamos ter, mas fomos mais eficazes, sendo certo que a vitória é claramente justa, fomos melhores durante os 90 minutos.

[Permanência mais próxima?]

- Acho que não, sinceramente. Este é um ano atípico, o factor casa não conta para nada, seja para o Gil Vicente, seja para as outras dez equipas que estão na luta pela permanência. Há um conjunto de equipas muito idênticas que estão constantemente a conquistar vitórias e, portanto, ainda nos faltam três jogos, mais pontos para conquistar esse objetivo.

- Claro que os pontos são importantes, mas eu mantenho aquilo que disse até agora, sinceramente acho que está uma incógnita muito grande conseguir definir uma meta pontual para a permanência.