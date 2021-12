Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, espera um jogo difícil na visita a Paços de Ferreira, esta sexta-feira, em jogo da 14.ª jornada da Liga, mas quer que a sua equipa imponha o seu jogo de posse.

O Paços de Ferreira tem apenas duas vitórias no campeonato, a última das quais alcançada há quase três meses e meio (a 29 de agosto, 1-0, fora, ao Portimonense, na quarta jornada). Ainda assim, o técnico gilista disse esperar «muitas dificuldades» no reduto dos castores.

«O Paços de Ferreira é forte nas bolas paradas, defende com qualidade, tem três, quatro extremos com muita qualidade, um meio-campo tecnicamente evoluído, com jogadores experientes, mas queremos chegar lá e impor o nosso jogo, não abdicamos dele, quando não pudermos temos que nos ajustar para depois voltar ao nosso jogo, de posse e de qualidade», anunciou em conferência de imprensa.

Pelo facto de não vencer há mais de três meses para o campeonato, Ricardo Soares admite que o Paços de Ferreira encare o jogo como se de uma final se tratasse. «Acredito que sim, mas para nós também, porque cada jogo é uma final», comentou.

As duas equipas já se defrontaram esta época em Paços de Ferreira, no final de julho, para a Taça da Liga, tendo então os pacenses levado a melhor após desempate por grandes penalidades.

Para Ricardo Soares, o adversário «está melhor neste momento» do que há quatro meses, apesar de vir de uma série de resultados «que não condiz com a sua capacidade e organização», o que «por vezes acontece na I Liga».

Após a goleada caseira imposta ao Famalicão (4-0), na última ronda - a equipa de Barcelos não perde há quatro jornadas na Liga - Ricardo Soares disse que a equipa fez um jogo a «roçar a perfeição» e agora frisa que «tem vindo a melhorar, mas tem muito por onde crescer».

«Ainda há momentos que não controlamos, queremos ter um jogo mais dominador. Somos muito ambiciosos e queremos mais e melhor. As equipas avançam e recuam [ao longo da época], importante é que possa avançar mais do que quando recuar. Mas, ainda estamos na 13.ª jornada, ainda vamos sofrer muito, o nosso objetivo é claramente a manutenção», destacou.

Sobre se pondera fazer alterações no onze, Ricardo Soares afirmou que no Gil Vicente «há uma conduta de mérito». «Eles trabalham muito e fazem tudo para ganhar o seu espaço e os que eu entender que são mais competentes, jogam. Só podem jogar onze, estou aqui para decidir com base na meritocracia», frisou.

O Gil Vicente, oitavo classificado, com 17 pontos, e Paços de Ferreira, 13.º, com 11, defrontam-se a partir das 20h15 de sexta-feira, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, com arbitragem de Artur Soares Dias.