Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Estrela:

«Entrámos bem no jogo, com boa dinâmica ofensiva, fizemos boas jogadas e acabámos por chegar à vantagem. Continuamos em busca do segundo golo, mas caímos um pouco antes do intervalo. Alertamos os jogadores que teríamos de continuar com a mesma postura e ir em busca do segundo, que nos daria mais tranquilidade, mas há situações que por muito que falemos acaba por atraiçoar os jogadores.

Fomos fazendo substituições para poder mais poderio físico e acabámos por sofrer um golo onde podíamos ter feito mais. Muitas vezes ouvimos treinadores a dizer que souberem sofrer, mas foram recompensados. Nós também havemos de chegar ao dia em que sofremos um bocado, mas ganharemos o jogo. Seria um justo prémio para a equipa.

[exibição de Miro] O Miro é um jogador forte, possante, rápido, está a treinar connosco há puco tempo e é o primeiro jogo a titular no campeonato. Fez alguma coisas boas, segurou bola, não dá nenhum lance como perdido, mas para a I Liga ainda tem muito que crescer e para aprender. É um jogador abnegado e tenho de dar os parabéns por isso.

[má segunda parte] Nervosismo, ansiedade de querer ganhar e fazer as coisas bem feitas e ansiedade de querer ter mais pontos. Os jogadores sentem que trabalham muito para que o resultado nos jogos seja outro e isso justifica essa ansiedade. Muitas vezes quando entrámos em ansiedade tira-nos o discernimento para fazer as coisas bem feita.

[mercado] Pode haver saídas ou entradas, mas não vou estar a falar sobre isso. Há interesse no Roko [Baturina] e com certeza que haverá ajustes neste mercado».