O Gil Vicente está perto de fechar a contratação de Marcos Fernández, oriundo do Maiorca, confirmou o Maisfutebol a informação adiantada pela Marca.

Por esta altura, faltam definir os pormenores do negócio. O jogador de 20 anos poderá chegar a Barcelos por empréstimo com opção de compra ou a custo zero, com o emblema das ilhas Baleares a reservar uma percentagem de uma futura venda.

Marcos Fernández estreou-se na equipa principal do Maiorca em janeiro, num jogo da Taça do Rei, mas alinhou maioritariamente pela equipa B, que garantiu a subida ao quarto escalão.