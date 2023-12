FIGURA: André Luís (Moreirense)

Foi dos que mais batalhou com e sem bola no Moreirense e acabou premiado com o golo do empate. André Luís fartou-se de ganhar o esférico ao adversário, protegê-lo e esperar pela equipa para sair a jogar. Não teve nenhuma ocasião para marcar até ao penálti. Aí, não tremeu, enganou Andrew e deu um ponto ao Moreirense.

MOMENTO DO JOGO: Penáltis decidiram

Não foi, nem de perto nem de longe, um bom jogo. E se o penálti do Gil Vicente teve o condão de tranquilizar a equipa, também mudou a face da mesma porque deixou de ter tanta bola, como gosta. Já do lado dos cónegos houve muita posse de bola, mas as ocasiões foram escassas. Valeu uma grande penalidade caída do céu, já na fase final da partida.

OUTROS DESTAQUES

Alipour (Gil Vicente): Não fez o seu melhor jogo, nem lá perto, mas depois de ficar longe dos relvados durante nove meses, devido a lesão, regressou à competição e ao onze titular. Jogo esforçado do avançado iraniano.

Tidjany Touré (Gil Vicente): Segunda titularidade do extremo francês na presente temporada. Touré esteve sempre muito ativo na esquerda e foi ele que provocou o lance da grande penalidade a favor dos galos.

Ofori (Moreirense): Regressou à equipa após castigo e mostrou porque tinha sido titular em todos os jogos até então. Ofori esteve bem a defender e ainda melhor a atacar, iniciando nele quase todas as construções cónegas. Dono de um pulmão inesgotável, recuperou inúmeras bolas durante toda a partida.