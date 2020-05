A construção da segunda fase do Estádio Cidade de Barcelos foi aprovada em reunião de Câmara do município, na passada sexta-feira, 15 de maio.

A obra contempla mais dois campos junto ao estádio e vai custar cerca de 1,9 milhões de euros. Está previsto um deles ser em relva natural, outro sintético e um vai ter uma bancada para adeptos, explicou fonte oficial do Gil Vicente, ao Maisfutebol.

«Na reunião de Câmara de 15 de maio (…) foi aprovada a revisão do projeto de execução da construção de campos de treino no Complexo Desportivo de Barcelos, com o valor base de 1.844.448,98€, acrescido de IVA, e ordenada a elaboração das peças do procedimento de concurso público», refere o executivo, no seu sítio oficial.

Os balneários, posto médico e rouparia já existentes na estrutura da bancada Norte do Estádio Cidade de Barcelos – a que habitualmente recebe os adeptos visitantes – vão servir de apoio às equipas que trabalhem nos dois novos campos, nomeadamente a equipa de futebol profissional masculina, o plantel de futebol feminino - promovido à I Liga para 2020/2021 - além dos escalões de formação.

A perspetiva para a conclusão da obra é entre o final de 2020 e o início de 2021.