Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao Rio Ave:

«O resultado parece injusto dado a produção e o controlo que tivemos do jogo. Aqui o que valeu foi a eficácia de uma equipa e a ineficácia da outra. Foi um dos melhores jogos desde que aqui estou. Aquilo que conseguimos produzir ofensivamente, aquilo que fomos enquanto equipa e o facto de estarmos juntos até ao fim, foi um orgulho muito grande para mim.

[o que disse aos jogadores no balneário] As bolas mais longas e diretas também servem para empurrar as linhas para baixo. Quando se ameaça a profundidade, as linhas baixam e há mais espaço para jogar. Não houve quebra anímica, é normal quando sofremos golo. A equipa foi sempre procurando o golo.

[montanha russa de emoções no final] Tenho de dar uma palavra ao Fran Navarro porque é uma questão que mexe com qualquer jogador. Para mim ele é o melhor avançado do campeonato português e se houvesse outro penálti. Obviamente que é uma situação

[não era o Fran Navarro que ia marcar o penálti?] Os batedores, em todas as equipa, estão definidos. Contra o Porto o Fran Navarro também amarrou na bola e já sabia que não era ele que ia bater. Há sempre pressão sobre o adversário e, naturalmente, há proximidade de outros jogadores e por isso ele afastou-se um pouco. Se há coisa que o Fran Navarro tem é personalidade».