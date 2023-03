Triiiiiinnnnnta, caramba! Gritaram os vilacondenses depois da vitória sofrida frente ao Gil Vicente, num jogo frenético, com todos os condimentos que qualquer adepto aprecia: teve dois golos, um autogolo, um penálti falhado e uma expulsão.

O Rio Ave foi para o descanso a vencer por 2-0, com golos de Fábio Ronaldo e de Costinha, mas a expulsão de Amine mudou a face do jogo. Os galos reduziram num autogolo de Fábio Ronaldo e podiam ter chegado ao empate já nos descontos.

Contudo, Fran Navarro desperdiçou uma grande penalidade – Jhonatan foi o herói ao defender – e permitiu a ultrapassagem rioavista na classificação.

Eficácia do Rio Ave

Luís Freire com duas alterações no onze depois do desaire em Braga na ronda anterior. Patrick William e Miguel Baeza deram lugar a Pantalon e João Graça. Já Daniel Sousa apostou na velha máxima de que equipa que se ganha não se mexe e apostou na mesmo equipa que venceu em casa o Marítimo.

O início do desafio foi equilibrado, mas rapidamente os galos pegaram no jogo. Contudo, era um domínio consentido, já que o Rio Ave se sente confortável a defender, com as linhas muito juntas, e a sair rapidamente para o contra-ataque. Às aproximações perigosas do Gil Vicente, os vilacondenses responderam com golo.

André Pereira aproveitou a passividade do miolo e da defensiva gilista para isolar Fábio Ronaldo, que à saída de Andrew atirou a contar. Os galos reagiram de imediato e encostaram os rioavistas às cordas. Contudo, apesar do domínio, sentiam dificuldades para incomodar Jhonatan. Quando conseguiam, o guardião respondia com qualidade, como na excelente defesa a uma bomba disparada do pé direito de Pedro Tiba. Ou, então, a fazer a mancha, já na pequena área, a Fran Navarro.

Com o descanso já à porta, no tempo extra, o Rio Ave conseguiu ir à área barcelenses e voltaram a marcar. Os esférico rodou da direita para a esquerda até chegar aos pés de Fábio Ronaldo que, depois de sentar Carraça, cruzou para a cabeçada triunfante de Costinha para o fundo das redes. Funcionava na perfeição a estratégia montada por Luís Freire.

Expulsão mudou tudo

A formação vilacondense reentrou melhor e André Pereira ficou perto do golo, valendo a boa mancha de Andrew. Os galos continuavam a mostrar muita passividade na hora de defender e aproveitavam os locais para chegar mais vezes à baliza barcelense. No entanto, a face do jogo iria mudar aos 58 minutos, altura em que Amine – tinha entrado para a segunda parte – foi expulso por um pisão em Fran Navarro.

Para piorar a vida rioavista, três minutos depois o Gil Vicente reduzia num autogolo de Fábio Ronaldo. Cruzamento na esquerda de Adrián Marín, falha ao primeiro poste e o esférico a bater no vilacondense e a entrar na própria baliza. Com mais um, o domínio dos galos era ainda mais avassalador.

À medida que o tempo ia passando, o Rio Ave defendia com unhas e dentes a magra vantagem. Já em tempo de compensação, Kevin caiu na área e o árbitro assinalou de pronto grande penalidade. Aí, apareceu Jhonatan para ser o herói do desafio, ao adivinhar o lado do remate de Navarro e segurar o triunfo.