Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Rio Ave:

«Já se antevia um jogo muito disputado, até porque o Rio Ave é uma equipa muito organizada e sabíamos que o jogo ia ser decidido no detalhe e no pormenor. Durante a semana preparamos algumas saídas que pudéssemos tirar partido da pressão alta do Rio Ave e acho que na primeira parte devíamos ter definido melhor, ser mais rápidos a circular a bola para aproveitar melhor os espaços.

Falamos ao intervalo que, além disso, tínhamos de explorar melhor a profundidade porque o Rio Ave tinha uma defesa bastante subida. Sofremos um golo num desses detalhes, numa bola parada. A equipa reagiu bem, já depois de ter trocado o Miguel pelo Roko (Baturina).

Depois de chegar ao empate devíamos ter continuado a fazer o mesmo, tentar jogar por fora para explorar a profundidade. Continuamos a querer jogar muito curto e muito no pé quando devíamos apostar na profundidade. Ainda tivemos uma oportunidade pelo Murilo, mas é um resultado que espelha o que se passou no jogo.

[regresso do Andrew] É fantástico para o Gil Vicente ter um jogador da seleção do Brasil, é um jogador de qualidade e traz qualidade à equipa. Está super motivado, super contente e temos de estar felizes com as conquistas deles. Aqui quando ganham, ganham todos».